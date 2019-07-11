Нью-Йорк, США, , 07:43 — REGNUM

Голливудский киноактер Роберт де Ниро создает собственную киностудию в Нью-Йорке под названием Wildflower Studios. Об этом пишет газета The New York Times 10 июля.

Актер вместе со своим сыном Рафаэлем де Ниро и инвесторами приобрел участок в пять акров в Астории, в боро Куинс. Ранее эта площадь принадлежала производителю музыкальных инструментов Steinway & Sons. В свою киностудию де Ниро вложат $400 млн.

Как отмечает газета, Нью-Йорк постепенно становится новым центром киноиндустрии в США. В 1980 году здесь был снят 121 фильм, а в 2018 — уже 332. В настоящее время в Нью-Йорке работают четыре крупных киностудии.