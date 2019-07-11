Дамаск, , 07:31 — REGNUM

В Сирии завершились съемки первого фильма с начала войны, последние кадры были сняты в городе Алеппо. Об этом 11 июля сообщили «Известия».

Лента получила название «Шатат», что можно перевести как «взребезги». Сюжет рассказывает о любви мужчины и женщины, которая возникла в в период интенсивных боевых действий. Одну из главных ролей исполнила актриса Нагам Каждак, в качестве режиссера выступил Сами Дарвиш.

Последний рассказал, что одной из самых больших проблем на съемках было отсутствие профессионального оборудования. Однако он отметил, что трудности только сплотили команду проекта.

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Напомним, считается, что кинематограф в Сирии родился в 1928 году, тогда на экраны кинотеатров вышла картина «Невиноный подсудимый» режиссера Айюба Бадри. В феврале 2018 года СМИ сообщили, что режиссер Сахир Сармени планирует снять в Сирии еще одну картину, которая будет посвящена героям войны.

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