Казань, , 06:17 — REGNUM

Фестиваль татарской песни планирует провести в Карнеги-холл (США) государственное бюджетное учреждение «Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля». Контракт в рамках закупки у единственного поставщика был заключён с американской компанией «Maestro Artist Managtment Inc». Стоимость контракта — более 15 млн рублей, при оплате будут задействованы «внебюджетные средства получателей средств субъекта Российской Федерации», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исполнитель должен будет подготовить и организовать исполнение фестиваля татарской песни «Yзгэреш жиле» («Ветер перемен») в Карнеги-холл в Нью-Йорке. В 2018 году фестиваль прошёл в Казани, на нём было представлено 29 песен знакомых татарскому зрителю, но в новой «упаковке». Тогда же глава региона Рустам Минниханов заявил, что «дальнейшая деятельность «Узгэреш жиле» будет направлена на выведение татарской песни на общероссийскую и международную арену».

9 июля 2019 года ГБУ «Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля» обнародовало контракт с иностранной компанией на сумму 219,5 тыс. долларов США, что соответствует 15,365 млн рублей. Мероприятие должно пройти в феврале 2020 года.

Напомним, в 2017 году проведение «Сабантуя» в Париже с использованием средств бюджета республики вызвало недовольство жителей и скандал. В результате проверки антимонопольного ведомства к ответственности на сумму 30 тыс. рублей при тратах бюджета в размере почти 20 млн рублей был привлечён чиновник управления культуры исполкома Казани. Ему вменялось нарушение при организации поездки — заключение контракта без торгов.

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