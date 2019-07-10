Старая Русса, Новгородская область, , 23:24 — REGNUM

На Пятницком раскопе в Старой Руссе Новгородской области сегодня, 10 июля, найдена берестяная грамота. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, о своей находке на своей странице в социальной сети Facebook сообщил археолог Павел Колосницын.

50-я берестяная грамота Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Старорусская Археологическая Экспедиция НовГУ

По его словам, грамоте присвоен номер 50.

Павел Колосницын «Это небольшой, но достаточно хорошо сохранившийся фрагмент берестяного документа, происходящий из слоёв второй половины XIII века»

Исследователь уточнил, что грамоту ещё предстоит прочесть, но то, что это фрагмент, понятно уже сейчас — третья строка текста обрывается.

По словам Колосницына, берестяную грамоту ему удалось найти впервые за 18 лет работы на разных раскопах Новгородской области.

Напомним, в этом археологическом сезоне берестяная грамота была также найдена на Троицком раскопе в Великом Новгороде. В Новгороде берестяных документов сохранилось куда больше — новой находке присвоен номер 1114, причём грамота была обнаружена ещё до начала основных работ археологов.

Читайте ранее в этом сюжете: Берестяную грамоту нашли на раскопе в Великом Новгороде ещё до начала работ