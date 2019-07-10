Старая Русса, Новгородская область, 10 июля 2019, 23:24 — REGNUM

На Пятницком раскопе в Старой Руссе Новгородской области сегодня, 10 июля, найдена берестяная грамота. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, о своей находке на своей странице в социальной сети Facebook сообщил археолог Павел Колосницын.

50-я берестяная грамота
50-я берестяная грамота
Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / Старорусская Археологическая Экспедиция НовГУ

По его словам, грамоте присвоен номер 50.

«Это небольшой, но достаточно хорошо сохранившийся фрагмент берестяного документа, происходящий из слоёв второй половины XIII века»
Павел Колосницын

Исследователь уточнил, что грамоту ещё предстоит прочесть, но то, что это фрагмент, понятно уже сейчас — третья строка текста обрывается.

По словам Колосницына, берестяную грамоту ему удалось найти впервые за 18 лет работы на разных раскопах Новгородской области.

Напомним, в этом археологическом сезоне берестяная грамота была также найдена на Троицком раскопе в Великом Новгороде. В Новгороде берестяных документов сохранилось куда больше — новой находке присвоен номер 1114, причём грамота была обнаружена ещё до начала основных работ археологов.

Первая в мире берестяная грамота была найдена 26 июля 1951 года на Неревском археологическом раскопе в Новгороде, в слоях XIV—XV веков. Берестяные грамоты археологи находили и в других городах России, Украины и Белоруссии, но число обнаруженных там текстов на бересте значительно меньше, чем в Новгороде.

Читайте ранее в этом сюжете: Берестяную грамоту нашли на раскопе в Великом Новгороде ещё до начала работ