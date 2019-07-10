Вашингтон, , 23:38 — REGNUM

В США состоялись предпремьерные показы нового фильма Disney «Король лев», ремейка знаменитой мультипликационной картины 1994 года. В социальных сетях появляются первые отзывы зарубежных критиков, сообщает сайт международного кинорейтинга Rotten Tomatoes 10 июля.

Первые отзывы критиков — преимущественно положительные. В частности, журналисты отмечают сильное эмоциональное воздействие на зрителя, уровень юмора и визуальные эффекты. Нового «Короля Льва» называют лучшим ремейком Disney: многие журналисты, например, из изданий IGN Movie, Slashfilm или io9, считают, что даже несмотря на некоторые изменения, картина стала только лучше. Кит Боуэн, журналист портала We Live Entertainment отмечает хорошую работу режиссера Джона Фавро: несмотря на то, что в новом «Короле льве» не было нужды, фильм позволяет вернуться в знакомый мир.

Особенно журналисты отмечали героев истории, Тимона (Билли Эйхнер) и Пумбу (Сет Роген), которые, по словам Шэнон МакГрю из издания Nightmarish Conjurings, привлекали к себе все внимание зрителей, заставляя их то плакать, то смеяться.

Фильм «Король лев» выйдет в мировой прокат 18 июля 2019 года. В производстве участвовали Джеймс Эрл Джонс (актер озвучки) и Ханс Циммер (композитор) — они же работали над оригинальным мультфильмом. Недавно стало известно, что новый фильм длится на 30 минут дольше, чем классическая история.

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