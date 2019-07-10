Пекин, , 15:57 — REGNUM

Китайское издательство «Жэньминь вэньсюэ чубаньшэ», известное с 1951 года, провело в Пекине презентацию произведений иностранной литературы. В сотню представленных книг входят всемирно известные «Собор Парижской Богоматери», «Госпожа Бовари», «Путешествия Гулливера», «Дон Кихот», «Фауст» и другие произведения, сообщает 10 июля Синьхуа.

Также ожидается выпуск в свет для китайских читателей произведений ряда лауреатов Нобелевской премии мира.

Руководитель издательства Цзан Юнцин объясняет появление книг, многие из которых ранее уже издавались в КНР, их дефицитом в связи с переходом в частные коллекции. Отмечается, что издание книг осуществлено в сотрудничестве с Институтом иностранной литературы Академии общественных наук (АОН) Китая.