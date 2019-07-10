Тамбов, , 15:44 — REGNUM

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, который возглавляет подгруппу рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Образование и наука», провёл сегодня, 10 июля, очередное заседание. Темой разговора стала глобальная конкурентоспособность российского высшего образования: механизмы обеспечения и экспортный потенциал, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики администрации области.

Глава Тамбовщины Александр Никитины является руководителем рабочей подгруппы «Высшее образование» рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Образование и наука». Второе заседание подгруппы он провёл в режиме видеоконференцсвязи. Открывая обсуждение, губернатор отметил, что от всех членов рабочей группы уже поступили материалы в проект доклада по направлению «Высшее образование» в общем докладе группы «О мерах, направленных на совершенствование системы образования и поддержку научной деятельности в Российской Федерации». Кроме того, данные материалы также войдут в проект предложений для включения в перечень поручений президента РФ по развитию высшего образования.

«В проекте доклада пока представлены в основном статистические данные, описаны сложившиеся модели организаций высшего образования», — подчеркнул глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, призвав экспертов конкретизировать «узкие» места.

Речь, в частности, идет о более детальной проработке аспектов взаимодействия системы высшего образования с реальным сектором экономики, научным сообществом, Российской академией наук.

Особое внимание членов рабочей подгруппы и всех заинтересованных сторон он обратил на использование возможностей летних дискуссионных площадок, инициированных АСИ и Министерством науки и высшего образования России в рамках интенсива «Остров 10−22», который пройдет с 11 по 21 июля на базе Сколковского института науки и технологий. Эту идею поддержали многие эксперты.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин «Основная задача, которая была поставлена перед нашей группой, — провести объективный анализ существующих в этой сфере проблем и выработать конкретные предложения по их решению».

Он обозначил ряд актуальных проблем сферы. В их числе — отсутствие целостной стратегии развития системы высшего образования, высокая региональная неоднородность по уровню доступности и качества высшего образования, острая необходимость создания адекватной системы комплексного прогнозирования потребности экономики в кадрах.

Участники совещания обсудили роль вузов в структуре научно-образовательных центров мирового уровня, инструменты участия бизнеса в обеспечении глобальной конкурентоспособности российского высшего образования, формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, вопросы совершенствования целевого обучения в организациях высшего образования.

В разговоре приняли участие представители Министерства науки и высшего образования РФ, Российской академии наук, руководители ведущих вузов страны, другие эксперты.

Третье заседание подгруппы планируется провести в августе. Как отметил Александр Никитин, оно будет посвящено формированию региональной политики высшего образования и перспективам развития отраслевого образования России в аспекте реализации национальных проектов.

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин создал рабочие группы Госсовета по 16 направлениям. Одно из них — «Образование и наука» — возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он и предложил главе администрации Тамбовской области Александру Никитину взять на себя руководство одной из трех подгрупп — по направлению «Высшее образование».