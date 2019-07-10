Москва, , 15:15 — REGNUM

Реконструировать ладью допетровской эпохи, которая была найдена в прошлом году в Вологодской области, можно на 90%. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель директора Российской НИИ Культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева Александр Окороков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сохранилась килевая часть с нижними набоями и части бортов, длиной порядка десяти и четырех метров. Все эти детали дают возможность сделать довольно точную реконструкцию. Процентов на 90 мы сможем сделать реконструкции этого судна, чего ранее не было», — рассказал Окороков.

Прочность ладьи, пролежавшей под водой около 400 лет, спикер объясняет спецификой материала, из которого она построена. Все части судна выполнены из дерева, а оно, в отличие от металла, не ржавеет.

«Это уникальная конструкция, которая до сих пор сохранила свою крепость. В этом корабле только два вида металлических деталей: это два штыря в носовой и кормовой части и маленькие железные скрепки. Все остальное деревянное. Все это не ржавое», — заметил эксперт.