Нью-Йорк, США, , 15:50 — REGNUM

Компании Netflix и King Features Syndicate объявили о своём сотрудничестве для создания мультсериала по мотивам игры Cuphead. Комедийное шоу расскажет о новых приключениях героев популярного платформера, сообщалось на официальном сайте Netflix 9 июля.

Производством мультсериала занимается студия Netflix Animation, исполнительным продюсером выступит Дэйв Вэссон (Mickey House) при поддержке Космо Сегерсона (Rocko's Modern Life: Static Cling). Сообщается, что сериал не будет затрагивать события игры, а расскажет новую историю о Капхеде и его брате Магмэне. Дата выхода Cuphead Show пока не сообщается.

Ранее американский изобретатель Илон Маск рассказал, что его компания смогла перенести игру Cuphead на приборную панель автомобиля Tesla. В версию игры для электрокара войдёт только уровень Inkwell Isle One, а управление будет осуществляться при помощи проводного контроллера.

Cuphead — это игра в жанре платформера, разработанная канадской студией StudioMDHR Entertainment. Проект быстро завоевал популярность в игровом сообществе, благодаря высокой сложности и визуальному стилю, вдохновлённому мультфильмами 30-х годов. По сюжету игры Капхед (антропоморфная чашка) проигрывает в споре с Дьяволом и отправляется в приключение, чтобы вернуть долг.

Читайте ранее в этом сюжете: «Зима близко» по-японски: герои «Игры Престолов» стали персонажами аниме