Москва, , 15:04 — REGNUM

Дима Билан выпустил клип на песню «Про белые розы», которая, по его признанию, «пропитана духом 80х — 2000х». Ролик был опубликован 10 июля на официальном YouTube-канале исполнителя.

По сюжету клипа надменная чиновница желает снести местный дом культуры, в котором проходили мероприятия, запомнившиеся жителям, и выступали разные артисты, в том числе Дима Билан. Ей придется столкнуться с чем-то вроде призрака этого места, в роли которого и выступил популярный российский исполнитель.

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Напомним, саму песню «Про белые розы» Дима Билан выпустил в мае 2019 года. В ноябре 2018 года певцу было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.

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