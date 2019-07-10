Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM

Издательство «Лавка игр» совместно с издательством «Звезда» локализуют для России настольную игру Александра Пфистера «Гонконг во тьме». Информацию о проекте опубликовали в официальной группе «Лавки игр» в социальной сети «ВКонтакте» 9 июля.

В игре участники оказываются в ситуации, когда в Гонконге отключили электричество. Многонаселенный город поглощен хаосом: инфраструктура разрушена, и игрокам необходимо ее восстановить. События на поле постоянно меняются, но, чтобы восстановить власть в городе, нужно просчитывать ситуацию наперед и максимально эффективно расходовать человеческие и прочие ресурсы. Игроки зарабатывают победные очки, разыгрывая карты и совершая различные игровые действия. В партии могут принять участие от 1 до 4 человек, среднее время игры — два часа.

«Гонконг во тьме» был издан в 2018 году. В международном рейтинге настольных игр BoardGameGeek проект получил оценку 7,5 баллов. Автором игры является Александр Пфистер. Он также придумал настольные хиты «Великий западный путь» и «Порт Роял». Предзаказ «Гонконга во тьме» начнется 10 июля.

Ранее «Лавка игр» анонсировала выпуск в России мирового хита «Крылья»: эта игра заняла первое место среди семейных настольных игр в международном рейтинге BoardGameGeek.

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