Наньнин, Китай, , 14:04 — REGNUM

Десятая Китайская акробатическая выставка, иначе известная как Национальные акробатические соревнования, пройдет в Китае с 17 по 28 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Мероприятие пройдет в столице Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая городе Наньнин. Впервые на мероприятии будут продемонстрированы акробатические драмы, в то время как ранее демонстрировались только акробатические и магические фокусы. Мероприятие проводится с 1984 года, а его организатором бессменно является китайское государство.

С 2019 года мероприятие, ранее носившее название Национальные акробатические соревнования впервые пройдет под названием Китайская акробатическая выставка. Предыдущие, девятые по счету, соревнования прошли в 2013 году в городе Чунцине на юго-западе Китая. В нем приняли участие более 700 артистов из 40 трупп.