10 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Алексей Гусев, , 14:03 — REGNUM

К 100-летию башкирского поэта Мустая Карима в Алма-Ате появилась улица, названная его именем.

К 100-летию башкирского поэта Мустая Карима в Алма-Ате появилась улица, названная его именем Пресс-служба акимата Алма-Аты

9 июля в Ауэзовском районе Алма-Ате состоялось торжественное открытие улицы имени башкирского и советского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима. Творческой интеллигенции и всем поклонникам поэзии имя Мустая Карима хорошо знакомо. В этом году широко отмечается юбилей — 100 лет со дня его рождения.

Мустай Карим рассказывал, что судьба была к нему благосклонна — подарила дружбу и пристальное внимание к его творчеству мастеров казахской литературы Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Габита Мусрепова, Абдильды Тажибаева, фронтового друга Абу Сарсенбаева. Казахский писатель Сабит Досанов назвал сына в честь Мустая Карима. Работы Мустая были близки читателям Казахстана.

Более 40 стихотворений народного поэта Башкирии, включая повести «Радость нашего дома», «Таганок», «Долгое-долгое детство» переведены на казахский язык.

В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов, аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев, внук народного поэта Республики Башкирии, учредитель фонда Мустая Карима Тимербулат Олегович Каримов, поэты и писатели Казахстана и России, представители этнокультурных объединений и молодежных организаций.

«Сегодняшний дискурс имеет важное значение для общественности и развития культурно-гуманитарного диалога между Казахстаном и Россией, — сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов. — В одном из своих эссе Мустай Карим написал, что «когда на тебя с добром смотрят со стороны, стараешься быть не хуже самого себя». Такие глубокие мировоззренческие ориентиры Мустай Карим вкладывал в межнациональное согласие, которые актуальны во все времена».

«Творческое наследие Мустая Карима особо ценно для тюркских народов. Его философия, понимание жизни исходит из традиций исторически близкого нам родственного народа, — отметил Имангали Тасмагамбетов. — Его творчество многогранно, так как вобрала в себя его личные переживания на самых разных жизненных этапах развития наших стран, как драматических и трагичных, так и периодах взлета и достижений. Не случайно это мероприятие проводится в Алма-Ате, где заложены литературные традиции, всегда находившиеся в авангарде прогрессивной мысли. Уверен, изучение творчества Мустая Карима позволит казахской «литературной элите» найти новые и глубокие темы для диалога культур. В одной из статей в СМИ к 85-летию Мустая Карима очень емко была передана значимость и роль его величественной личности: «Полный портрет его обобщенно и цельно дорисует разве что будущее время, до конца осознав всю философскую глубину творений одного из авторитетных мыслителей России, к голосу которого прислушивалось не одно поколение».

«Сегодня важный день для Алма-Аты как культурной столицы региона. Признателен послу Казахстана в России Имангали Тасмагамбетову, благодаря которому состоялись эти события. Имя выдающегося башкирского поэта и писателя Мустая Карима присвоено одной из улиц Алма-Аты в микрорайоне Мамыр-1, — так начал свое выступление на торжественной церемонии аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев. — Мустай Карим не раз приезжал в Алма-Ату для участия в Конференции писателей стран Азии и Африки, Днях башкирской литературы в Казахской ССР, казахской литературы в БАССР, событиях в честь 125 и 150-летия основоположника казахской письменной литературы, поэта, композитора, просветителя и общественного деятеля Абая Кунанбаева».

«С участием наших известных поэтов, писателей и гостей из Башкирии пройдёт специальная конференция, посвящённая 100-летию Мустая Карима. Вместе мы создаем новые возможности для развития межкультурных и гуманитарных связей между Казахстаном и Россией, Башкирией и Алма-Атой, между нашими братскими народами», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Внук народного поэта Башкирии Тимербулат Олегович Каримов сказал, что это очень особенный день для всей его семьи, для Башкирии, России и Казахстана. «Это воссоединение большой культуры. Башкир и казахов связывают традиции и многовековая дружба. Сегодня улица Мустая Карима появилась в городе, который он очень любил. Это был город его друзей, выдающихся писателей, поэтов казахстанцев. Это очень большое счастье», — говорил Каримов. — Теплые дружеские отношения народного поэта Башкирии с казахской землей и ее народом нашли отражение и в его произведениях, например, в стихотворении «В песне воспою я Казахстан».

«Прошедший фронт Мустай Карим никогда не выпускал из рук бумагу и перо. Получив тяжелое ранение на войне, он после выписки из госпиталя сразу же вернулся на передовую, вдохновлял солдат своими произведениями. Его читатели познают через его труды такие понятия как мир, любовь, дружба и справедливость. Его незабываемые произведения останутся в памяти народа в веках», — отметила в своем выступлении министр культуры и спорта республики Казахстан Актоты Раимкулова.

В этот же день в Алма-Ате прошла международная научно-практическая конференция «Мустай Карим — 100 лет». Ее открыл и вел председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет. Заведующая отделом культуры аппарата правительства республики Башкортостан, зачитала приветственное обращение к участникам конференции врио главы Республики Башкирии Радия Хабирова.

На конференции выступали: поэт, лауреат государственной премии Казахстана Нурлан Оразалин; и.о. ректора Башкирского государственного университета Салават Сагитов; директор института искусства и литературы им. М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов; доцент факультета башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета Рамзия Мустафина (тема «Восточные традиции и мотивы в творчестве Мустая Карима»); старший научный сотрудник института искусства и литературы им. М. Ауэзова Светлана Ананьева; преподаватель факультета башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета Гульфира Гареева (тема «Роль личности и творчества Мустая Карима в становлении и развитии башкирской поэтики и прозы в мировом литературном пространстве»); президент ассоциации

библиотек Республики Башкирии, член общественной палаты

Российской Федерации и Республики Башкирии Айгуль Муратова (тема «Юбилейный Мустаевский год в общедоступных библиотеках Республики

Башкирия»); заведующая творческой мастерской имени Мустая Карима Башкирского Государственного университета Нафиса Билалова (тема «Деятельность творческой мастерской имени Мустая Карима — центра по изучению башкирского языка в Башкирском государственном университете»); главный редактор еженедельной газеты «Истоки», член Союза писателей Республики Башкирии Айдар Хусаинов (тема «Соединяя миры — Мустай Карим как посол светлой стороны бытия»); руководитель аппарата

Общественной палаты Республики Башкирии Шамиль Валеев (тема «Творчество Мустая Карима — универсальный культурный код для всех».

Конференция закончилась чтением стихов Мустая Карима.