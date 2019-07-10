Москва, 10 июля 2019, 14:00 — REGNUM
Выставка «Хранители времени» открывается 12 июля в музеях Московского Кремля. Экспозиция разместиться в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца, сообщили в Минкультуры РФ.
Посетителям впервые будут представлены некоторые уникальные экспонаты, ранее находившиеся в запасниках или на реставрации: личные вещи монархов, парадное оружие, древние иконы, уникальные изделия русских и западноевропейских ювелиров.
В частности, в Успенской звоннице посетители смогут увидеть алмазные венцы царей Ивана и Петра (будущего Петра I) Алексеевичей, ренессансный итальянский шлем, шпалеру французской работы из серии «Музы» и др.
В выставочном зале Патриаршего дворца будут экспонироваться редкие иконы, произведения церковного шитья и драгоценная утварь храмов.
Выставка «Хранители времени. Реставрация в музеях Московского Кремля». Будет работать до 13 октября 2019 года.
Подробнее: На выставке в «Коломенском» покажут экспонаты музеев Московского Кремля
Как сообщало ИА REGNUM, в музее-заповеднике «Коломенское» 10 июля откроется выставка, на которой будут представлены 27 экспонатов из фондов музеев Московского Кремля.
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