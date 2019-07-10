Лос-Анджелес, США, , 13:53 — REGNUM

Голливудский актер Джесси Айзенберг («Иллюзия обмана», «Социальная сеть») с удивлением узнал о том, что студия DC не планирует снимать вторую часть «Лиги справедливости». Об этом на своей страннице в Twitter написал актер и продюсер Джош Хоровиц.

https://twitter.com/joshuahorowitz/status/1148648999366344704

Он не стал описывать реакцию Айзенберга на сообщение, однако отметил: он думает, что для того новость стала неожиданностью. Остается лишь гадать, насколько серьезен был Хоровиц в этой публикации.

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Напомним, на первый первый фильм «Лига справедливости» студия DC и кинокомпания Warner Bros. возлагали большие надежды, однако при бюджете $300 млн картина смогла собрать в США лишь $229 млн, а в мире — лишь около $656,5 млн.

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