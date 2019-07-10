Каир, , 13:37 — REGNUM

Власти Египта поручат юридической фирме в Великобритании подать гражданский иск в связи с продажей на прошлой неделе в Лондоне редкого бюста Тутанхамона, передает ВВС Africa.

Скульптура мальчика-фараона была продана примерно за 6 миллионов долларов США в аукционном доме Christie's, несмотря на призывы египетского правительства остановить продажу.

Халед аль-Энани, министр древностей Египта, заявил ВВС о намерении репатриировать каменный бюст и 32 других артефакта, проданных Christie's.

Представитель аукционного дома утверждал, что в отношении происхождения скульптуры Тутанхамона были произведены все необходимые проверки и ее продажа на прошлой неделе была законной и действительной.