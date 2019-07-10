Лос-Анджелес, США, , 13:32 — REGNUM

В новой экранизации Mortal Combat («Смертельная битва») роль Саб-Зиро исполнит актер Джо Таслим, хорошо знакомый зрителям по индонезийскому фильму «Рейд». Об этом 10 июля сообщил портал TheWrap.

Sub Zero

https://twitter.com/TheWrap/status/1148661927226167296

Производством картины будет заниматься студия New Line Cinema, согласно сообщениям инсайдеров съемки картины пройдут на территории Южной Австралии в конце 2019 года. В качестве продюсера картины выступит Джеймс Ван («Аквамен»). Снимать фильм будет Саймон Маккуойд, стоит отметить, что это будет его режиссерский дебют.

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Премьера перезагрузки запланирована на 5 марта 2021 года. Оригинальный фильм «Смертельная битва» вышел на экраны в июле 1995 года. При бюджете $20 млн он смог собрать в мире около $122 млн.

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