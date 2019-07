Нью-Йорк, США, , 12:34 — REGNUM

Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» от Netflix может оказаться последним для шоу из-за возраста актеров. Об этом сообщил портал We Got This Covered 9 июля.

Представители портала, ссылаясь на свои внутренние источники, отметили, что сериал «Очень странные дела» может не получить пятый сезон, несмотря на предыдущие разговоры создателей шоу об этом. Одна из главных причин возможного закрытия сериала — основные актеры взрослеют и перестают быть детьми. В то же время ключевой идеей «Очень странных дел» было противостояние детей и таинственных сил зла из параллельного измерения. Поэтому лучше завершить шоу, пока все персонажи еще подростки, оставляя таким образом лейтмотив сюжета таким, каким он задумывался изначально.

Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» предположительно выйдет в 2020 году. К этому времени исполнителям главных ролей в сериале исполнится 16−17 лет.

Ранее актер Дэвид Харбор в интервью изданию CNET рассказывал, что гордится тем, что содержание всех сезонов сериала складывается в общую сюжетную арку, как в кинофраншизе «Звездные войны», отсылки к которой регулярно встречаются в шоу.

Третий сезон «Очень странных дел» вышел на потоковой платформе Netflix 4 июля 2019 года. За неделю после выхода его успело посмотреть более 18 млн семей, а первый эпизод оценили 40 млн семей, согласно статистике опросов домохозяйств. Это рекорд для сериалов, выпущенных платформой.

Читайте также: Продолжение «Очень странных дел» посмотрели до конца уже 18,2 млн семей

Читайте также: Винегрет из «злых русских» и отсылок: «Очень странные дела» всё ещё те?

Читайте ранее в этом сюжете: Начало съёмок четвертого сезона «Ривердейла»: голый торс, кафе и стройка