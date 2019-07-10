Ирвайн, США, , 12:01 — REGNUM

В научно-фантастической стратегии Starcraft появился «мультяшный режим». Релизный трейлер глобальной модификации Cartooned разработчики из Blizzard Entertainment опубликовали на YouTube-канале игры 9 июля.

StarCraft: Cartooned заменяет внешний вид всех персонажей, зданий, локаций и элементов интерфейса на мультипликационный аналог, выполненный в фирменной стилистике студии Carbot Animations. При этом внутренне наполнение игры не изменится — геймеры всё также смогут проходить сюжетную кампанию и сражаться в многопользовательских матчах.

Модификация Cartooned ставится на обновлённую версию оригинальной игры с подзаголовком Remastered, которая вышла в 2017 году. Ремастер-версия включает в себя Starcraft и дополнение Brood War. Главной особенностью новой версии стала улучшенная графика, полностью перезаписанное звуковое сопровождение и исправление множества ошибок сетевой игры.

Напомним, студия Carbot Animations стала популярной, благодаря своим юмористическим мультфильмам по мотивам видеоигр компании Blizzard Entertainment (Starcraft, Diablo, Warcraft, Overwatch и Heroes of the Storm). Впервые студия занялась глобальной модификацией для Starcraft ещё в 2016 году.

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