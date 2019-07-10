Бербанк, США, 10 июля 2019, 11:14 — REGNUM
Шоураннер сериала «Ривердейл» от Netflix Роберто Агирре-Сакаса представил публике первый кадр со съемок четвертого сезона телепроекта. Фото было опубликовано в официальном аккаунте автора сериала в Twitter 9 июля.
На снимке изображен главный герой шоу, школьник Арчи Эндрюс (К. Дж. Апа) с оголенным торсом и строительными инструментами на поясе. Он стоит на фоне кафетерия «У Попса», в котором регулярно встречаются все персонажи сериала. Подпись к фотографии говорит о возвращении съемочной группы на площадку.
https://twitter.com/WriterRAS/status/1148662326049959936
Читатели отметили отсутствие рубашки на теле героя: в сериале хорошая физическая форма юноши часто является причиной для шуток.
«Арчи без рубашки, что нового?», — спрашивает пользовательница shonidale.
«Не было бы Ривердейла без сцены Арчи без рубашки …», — рассуждает grace_walliss.
При этом на фото Арчи Эндрюс занят на стройке, и это заставляет публику вспомнить о его отце Фреде (Люке Перри), который руководил строительной компанией и иногда просил сына о помощи. Среди поклонников сериала ходят слухи, что из-за смерти актера, исполняющего роль Фреда, сценаристы могут принять решение убить персонажа в шоу.
«Пытаюсь сдержать слезы, потому что это до или после того, как мы узнаем о судьбе Фреда?», — спрашивает WednesdayRox.
«Я просто знаю, что этот эпизод будет болезненным», — прогнозирует chonibarchie.
Ранее стало известно, что начало четвертого сезона станет данью памяти актеру Люку Перри, который умер в марте 2019 года от сердечного приступа. Создатели сериала уверены, что решение убрать персонажа Фреда Эндрюса из сюжета скажется на атмосфере всего четвертого сезона.
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