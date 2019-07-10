Бербанк, США, , 11:14 — REGNUM

Шоураннер сериала «Ривердейл» от Netflix Роберто Агирре-Сакаса представил публике первый кадр со съемок четвертого сезона телепроекта. Фото было опубликовано в официальном аккаунте автора сериала в Twitter 9 июля.

На снимке изображен главный герой шоу, школьник Арчи Эндрюс (К. Дж. Апа) с оголенным торсом и строительными инструментами на поясе. Он стоит на фоне кафетерия «У Попса», в котором регулярно встречаются все персонажи сериала. Подпись к фотографии говорит о возвращении съемочной группы на площадку.

Роберто Агирре-Сакаса, шоураннер сериала «Ривердейл» «И мы вернулись! Второй день съемок 4 сезона Ривердейла!»

https://twitter.com/WriterRAS/status/1148662326049959936

Читатели отметили отсутствие рубашки на теле героя: в сериале хорошая физическая форма юноши часто является причиной для шуток.

«Арчи без рубашки, что нового?», — спрашивает пользовательница shonidale.

«Не было бы Ривердейла без сцены Арчи без рубашки …», — рассуждает grace_walliss.

При этом на фото Арчи Эндрюс занят на стройке, и это заставляет публику вспомнить о его отце Фреде (Люке Перри), который руководил строительной компанией и иногда просил сына о помощи. Среди поклонников сериала ходят слухи, что из-за смерти актера, исполняющего роль Фреда, сценаристы могут принять решение убить персонажа в шоу.

«Пытаюсь сдержать слезы, потому что это до или после того, как мы узнаем о судьбе Фреда?», — спрашивает WednesdayRox.

«Я просто знаю, что этот эпизод будет болезненным», — прогнозирует chonibarchie.

Ранее стало известно, что начало четвертого сезона станет данью памяти актеру Люку Перри, который умер в марте 2019 года от сердечного приступа. Создатели сериала уверены, что решение убрать персонажа Фреда Эндрюса из сюжета скажется на атмосфере всего четвертого сезона.

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