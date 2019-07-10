Москва, , 10:26 — REGNUM

10 июля в Московском музее современного искусства открывается выставка «Монако. Истории художников». Организованная при содействии посольства княжества в Москве, экспозиция посвящена современному искусству Монако. По сути художественную жизнь небольшого средиземноморского государства представляют работы двух ведущих художников — Жерара Петтити и Клода Ростишера.

Произведения двух друзей отличаются по манере письма, композиции и и творческого видения, общее у них одно — пристрастие к природному миру. Жерар Петтити находится в поиске пластического и психологического сходства «животного» и «человеческого», Клод Ростишер — мэтр монегасского искусства — исследует феномены окружающей среды: небо, звёзды, растения. Его работа с пространством в инсталляциях, хеппенингах и живописи не прекращается со времен основанной им концептуальной группы художников «Знак» (1968−1974) вплоть до сегодняшнего дня.

Документальные фото‑ и видеосвидетельства творчества этих авторов, включенные в экспозицию, создают картину развития культуры и художественной среды Монако в течение ХХ и ХХI веков.

Выставка будет работать в здании МММОМ на Гоголевском бульваре до 11 августа.