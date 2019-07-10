Вашингтон, , 11:08 — REGNUM

Приквел популярного фэнтези-сериала «Игра престолов» от HBO расскажет зрителям о сотне королевств Вестероса, Белых Ходоках и Старках. Подробностями будущего шоу поделился писатель Джордж Мартин в интервью изданию Entertainment Weekly 9 июля.

Мартин — автор книжного цикла «Песнь льда и пламени», он принимал участие в разработке приквела к «Игре престолов». По словам писателя, события в новом шоу развернутся за 5000 лет до рождения Дейенерис Бурерожденной (о жизни которой рассказывалось в «Игре престолов»). Также он отметил, что Вестерос той эпохи больше похож на Дикий Запад: он состоит из сотни маленьких королевств, в то время как в знакомой зрителям истории их было всего семь, и все королевства пытаются сосуществовать в мире и согласии, но хаотичность и беззаконие все равно присутствуют в общественном устройстве.

Еще Мартин добавил, что сериал вернется к истории Великого Дома Старков, полюбившегося фанатам «Игры престолов». Старки, по утверждению писателя, произошли от Первых людей, поэтому их семья уже существует. Но дом Ланнистеров еще не занял крепкую позицию в мире старого Вестероса: в их родовом поместье, Кастерли Рок, проживает другая семья, Кастерли. Возможно, сериал расскажет, как место сменило хозяина, но Мартин еще в этом не уверен.

Автор фэнтези-романов также рассказал, что в шоу нельзя будет выделить главного героя или героиню, а название сериала, скорее всего, будет созвучно с одной из серий финального сезона «Игры престолов» — «Длинная ночь». Мартин добавил, что был бы не против расширить название до «Очень длинной ночи».

Ранее в конце июня в Северной Ирландии начались съемки пилотной серии приквела сериала «Игра престолов». Место шоураннера заняли Джейн Голдман, С. Дж. Кларксон и Джордж Мартин.

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