Москва, , 09:38 — REGNUM

21 июля в поселке Переделкино, в «Музее-галерее Е. Евтушенко» Музея современной истории России состоится торжественное вручение премии «Больше, чем поэт» легендарному барду Александру Городницкому. Новая премия основана друзьями и близкими знаменитого российского поэта Евгения Евтушенко. Она будет вручаться раз в два года в Музее-галерее Е. Евтушенко в Переделкине, а её лауреатами смогут стать поэты или писатели, которые известны также своей твёрдой гражданской позицией и активной общественной работой. Как пояснила вдова поэта, Мария Евтушенко, «Мы хотим выйти за рамки литературной премии и вручать её не только за творчество, но и за просветительскую деятельность». «Собственно, — подчеркнула она, — все критерии отбора изложены в одноимённом стихотворении Евгения Александровича».

«Вся его жизнь — подтверждение того, что «поэт в России — больше, чем поэт». Евтушенко — часть не только значимая часть культурного, но и исторического наследия нашей страны. Неслучайно Евгений Александрович решил передать свою галерею именно Музею современной истории России — он считал себя частью современной истории страны», — прокомментировала новость об учреждении премии генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова.

21 июля Александр Городницкий не только получит престижную премию, но и даст концерт, состоящий из известных хитов и новых произведений.