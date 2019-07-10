Киев, , 09:33 — REGNUM

Юные украинские исполнители не смогут принимать участие в предстоящем детском конкурсе «Евровидение», если они выступали с концертами в России после 1 января 2014 года. Новые правила были опубликованы на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

В правилах отмечается, что в случае, если НОТУ станет известно о таких фактах, результаты отборы будут аннулированы. Дети также не смогут участвовать в конкурсе, если они «планируют» в будущем выступать на территории «страны-агрессора и / или на оккупированной территории».

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Напомним, конкурс «Детское Евровидение 2019» пройдет 24 ноября 2019 года в польском городе Гливице. Это будет уже 17-й по счету подобный детский конкурс.

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