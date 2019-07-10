Москва, , 09:08 — REGNUM

10 июля в Большом выставочном зале Дворца царя Алексея Михайловича в объединенном музее-заповеднике Коломенское-Измайлово-Люблино открывается выставка «За службу и храбрость. К 250-летию учреждения ордена Святого Георгия». Свои уникальные экспонаты для экспозиции представили музей «Московский Кремль», Государственный архивом РФ, Российский государственный архив древних актов, Музей-панорама «Бородинская битва», галереей «Русские палаты», частные коллекционеры.

26 ноября 1769 года учредила орден Святого Георгия. По мысли императрицы, «в числе могущих получить сей орден суть все те, кои в сухопутных и морских войсках Наших добропорядочно и действительно штаб‑ и обер-офицерами службу отправляют, а из генералитета те, кои, в войске служа, противу неприятеля отменную храбрость или военное отличное искусство показали». Именно поэтому девизом ордена стали слова «За службу и храбрость».

Орден Святого Георгия, учрежденный императрицей Екатериной II в 1769 году, являлся высшей воинской наградой Российской империи. Более 11 тысяч человек удостоились этой награды, 25 из них получили первую высшую степень ордена, в том числе четверо стали полными кавалерами всех четырех степеней ордена: генерал-фельдмаршал светлейший князь М.И. Голенищев-Кутузов, генерал-фельдмаршал князь М.Б. Барклай-де-Толли, генерал-фельдмаршал светлейший князь И.Ф. Паскевич и генерал-фельдмаршал граф И.И. Дибич.

Орден Святого Георгия — один из наиболее чтимых военных орденов Российской империи. А.В. Суворов, получив орден Святого Георгия 1-й степени, сказал, что у него «горячка в мозгу» и что он «чуть, право, от радости не умер». Император Николай II, узнав, что он представлен к ордену Святого Георгия 4-й степени, «целый день после этого ходил как в чаду». После 1917 года награждения орденом Святого Георгия прекратились в Российской республике, но в годы Великой Отечественной войны Георгиевская лента была восстановлена для гвардейского знака отличия, затем стала использоваться для ордена Славы и других наград. В наши дни Георгиевская лента стала символом памяти о воинских подвигах советского народа.

В 1992 году было принято решение о восстановлении ордена Святого Георгия, и в 2000 году был утвержден его статут. Первыми кавалерами ордена стали офицеры Российской армии, участвовавшие в разрешении конфликта в Южной Осетии 2008 года.

На выставке также представлены иконы святого Георгия Победоносца — покровителя ордена, портреты георгиевских кавалеров, документальные свидетельства их подвигов, Георгиевское оружие.