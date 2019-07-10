Лос-Анджелес, США, , 07:50 — REGNUM

В США на 89 году ушел из жизни актер и продюсер Рип Торн. Об этом 10 июля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Публицист Рик Мирамонтез сообщил журналистам, что Торн умер днем 9 июля в своем доме, расположенном в населенном пункте Лейквилл штата Коннектикут США. В этот момент рядом с актером находились его жена и дочери. Причина смерти не указывается.

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Рип Торн впервые снялся в кино в 1956 году, он появился в фильме «Куколка» режиссера Элиа Казан. Зрители также хорошо знают его по таким картинам, как «Люди в черном», «Без чувств», «Свой человек» и другим. Последним кинопроектом Торна стала анимационная картина «Би Муви: Медовый заговор», в которой он озвучил одного из персонажей.

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