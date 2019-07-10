Лагос, Нигерия, , 07:46 — REGNUM

Опера «Song Queen», полностью написанная на пиджине, впервые исполняется в экономической столице Нигерии Лагосе, передает ВВС Africa.

Автор оперы Хелен Эпега, также известная как Венера Бушфайрс, сообщила, что «Song Queen» — первая в мире опера на пиджине.

По ее словам, в Нигерии пиджин издавна считается языком улиц. Но такие инициативы, как «Song Queen», показывают, что статус языка может измениться.

Журналисты телерадиокомпании отмечают, что в стране, где часто идет борьба за примирение разных идентичностей, язык пиджин вполне может стать объединяющим элементом.

Пиджин — упрощённый язык, который развивается как средство общения между двумя или более этническими группами, говорящими на неродственных или взаимно непонятных языках, но вынужденными регулярно контактировать друг с другом.