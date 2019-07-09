Светлогорск, Калининградская область, 9 июля 2019, 23:41 — REGNUM
Народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры игрового фильма, профессор ВГИК Владимир Хотиненко признал, что мир кино сейчас сильно феминизируется. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в рамках своего мастер-класса в Светлогорске 9 июля на XVI Международном кинофестивале «Балтийские дебюты» режиссер поделился впечатлениями от работы в приемной комиссии.
Увеличилось количество желающих поступить на режиссерский факультет ВГИК: в 2019 году приемная комиссия изучила около 900 работ, поданных на предварительный творческий конкурс (абитуриенты пишут автобиографию в художественной форме, описание случая из жизни, прикладывают фотоработы и другие материалы). В прошлые годы максимальное количество поступающих достигало 700. На очный экзамен будет приглашено около 150 человек, и только шестеро из них получат возможность учиться на бюджетной основе.
Профессор связывает такую популярность с техническим прогрессом — появлением гаджетов, на которые каждый может снимать свое кино.
Владимир Хотиненко с радостью отметил повышение общего уровня знаний абитуриентов, ведь первый год обучения в институте ему вместе с другими педагогами приходится восполнять пробелы школьного образования по литературе, общей истории, русскому языку, истории искусств и другим базовым дисциплинам.
Одной из ключевых особенностей нынешнего набора Владимир Иванович назвал большой процент девушек, желающих связать свою жизнь с режиссурой. Как отметил Заведующий кафедрой режиссуры игрового фильма, примерно 80% его абитуриентов — девушки. Даже на операторском факультете ВГИК, традиционно считающимся мужским, 60−70% поступающих — женщины.
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