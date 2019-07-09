Воронеж, , 19:42 — REGNUM

Здание Воронежского театра оперы и балета, которое готовят к реконструкции, сохранят в существующих габаритах, а подсобные помещения расширят за счет подземной территории. Об этом заявил журналистам губернатор Воронежской области Александр Гусев 9 июля на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

«Мы приняли решение, что театр оперы и балета сохранится в тех габаритах, которые есть, соответственно, и с той архитектурой, которая есть. Наша задача сейчас — найти решения, которые позволят сделать сцену театра современной, зал комфортным, а все, что связано со вспомогательными помещениями, которые предполагалось строить в новом здании, я полагаю, вполне могут быть вынесены. Поэтому принято решение, и все специалисты к нему склонились: мы оставляем театр в фактических границах и уходим под землю — а на сколько этажей, на три или на пять, это надо будет считать», — рассказал Гусев ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность масштабного ремонта действующего здания Театра оперы и балета либо строительство нового здания обсуждается вот уже несколько лет. Театр построили в 1961 году, но с того времени капитального ремонта не проводилось. Руководство театра неоднократно жаловалось на нехватку помещений.

В феврале 2019 года члены общественного совета при департаменте культуры Воронежской области поддержали идею сноса здания театра и строительства на его месте нового. Но тогда резко против выступили краеведы, общественники, простые жители: несмотря на то, что у здания фактически нет охранного статуса, театр является памятником архитектуры советской эпохи и частью архитектурного ансамбля вокруг площади Ленина. Позже губернатор Гусев подтвердил: здание сносить не будут, его реконструируют.

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