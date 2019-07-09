Воронеж, 9 июля 2019, 19:42 — REGNUM
Здание Воронежского театра оперы и балета, которое готовят к реконструкции, сохранят в существующих габаритах, а подсобные помещения расширят за счет подземной территории. Об этом заявил журналистам губернатор Воронежской области Александр Гусев 9 июля на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.
Как сообщало ИА REGNUM, возможность масштабного ремонта действующего здания Театра оперы и балета либо строительство нового здания обсуждается вот уже несколько лет. Театр построили в 1961 году, но с того времени капитального ремонта не проводилось. Руководство театра неоднократно жаловалось на нехватку помещений.
В феврале 2019 года члены общественного совета при департаменте культуры Воронежской области поддержали идею сноса здания театра и строительства на его месте нового. Но тогда резко против выступили краеведы, общественники, простые жители: несмотря на то, что у здания фактически нет охранного статуса, театр является памятником архитектуры советской эпохи и частью архитектурного ансамбля вокруг площади Ленина. Позже губернатор Гусев подтвердил: здание сносить не будут, его реконструируют.
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