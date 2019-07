Бербанк, США, , 16:50 — REGNUM

Антагонист кинокомикса «Хищные птицы» будет геем. О гомосексуальной ориентации злодея Черная маска сообщил портал We Got This Covered 8 июля.

Студия Warner Bros. в своем будущем фильме киновселенной DC Comics «Хищные птицы» ввести первого персонажа-гея. Им окажется Роман Сионис (Юэн Макгрегор) — предприниматель-злодей по прозвищу «Черная маска», против которого будут выступать главные героини фильма. Согласно внутренним источникам портала, зрителям покажут сексуальное напряжение между Черной маской и другим злодеем — Виктором Засом (Крис Мессина), серийным убийцей и одним из главных врагов Бэтмена.

Ранее киностудия Marvel ввела второстепенного гомосексуального героя в свой фильм «Мстители: Финал». Его сыграл один из режиссеров фильма, Джо Руссо. В начале сюжета человечество переживает кризис в связи с утратой своих близких, и один из участников психотерапевтической группы рассказывает ведущему о своем неудавшемся свидании с другим мужчиной. В русском дубляже реплики героя были изменены: «свидание» стало «ужином».

Также исполнительный продюсер фильма «Капитан Марвел» Джонатан Шварц недавно рассказал, что в Marvel не хотят спешить с внедрением ЛГБТ-персонажа, поскольку считают, что его появление должно быть оправдано в рамках киновселенной, и не должно являться причиной для привлечения массового внимания.

