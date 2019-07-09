Лос-Анджелес, США, , 16:45 — REGNUM

Лучшим суперзлодеем киновселенной Marvel стал Эрик Киллмонгер из фильма «Черная пантера» (2018). Рейтинг злодеев опубликовало издание USA Today 9 июля.

В представленном списке оказались 33 персонажа, ранжированные от самого проработанного до самого невыразительного героя. На первом месте оказался Эрик Киллмонгер (Майкл Б. Джордан) — антагонист блокбастера «Черная пантера», наследный принц вымышленного государства Ваканды.

На втором месте находится титан Танос (Джош Бролин), ставший главным злодеем всей третьей фазы киновселенной Marvel и щелчком пальцев истребивший половину живых существ во вселенной в фильме «Мстители: Война бесконечности». Тройку лидеров закрывает скандинавский бог обмана Локи (Том Хиддлстон) из серий фильмов «Тор» и «Мстители». Он не единожды пытался поработить человечество, однако был способен и на добрые поступки.

Худшими злодеями оказались Хлыст (Микки Рурк) — русский изобретатель Иван Ванко из фильма «Железный человек 2», темный эльф Малекит (Кристофер Экклстон) из фильма «Тор 2: Царство тьмы» и лидер террористической группировки Мандарин (Бен Кингсли) из фильма «Железный человек 3».

Интересно, что в списке значились и злодеи, которые позже перешли на сторону добра — например, Зимний солдат (Себастьян Стэн) из франшизы «Мстителей» и пришелец Йонду (Майкл Рукер) из «Стражей галактики».

Весной 2019 года британское издание The Independent опубликовало список лучших и худших фильмов киновселенной Marvel. Первым в рейтинге также оказался фильм «Черная пантера» режиссера Райана Куглера.

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