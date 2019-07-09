Лос-Анджелес, США, , 14:53 — REGNUM

Голливудский актёр Сэмюэл Л. Джексон присоединился к проекту перезагрузки фильма «Пила». Об этом 8 июля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Издание пишет, что в этой картине также снимутся Макс Мингелла («Рассказ служанки») и Уильям Шенк. Ранее стало известно, что к проекту присоединились Крис Рок и Марисоль Николс.

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Напомним, в качестве режиссера будущей картины выступит давний участник франшизы Даррен Линн Боусман, который снял вторую, третью и четвертую часть «Пилы». Он также работал над созданием сериала «Воплощение страха».

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