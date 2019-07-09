Лос-Анджелес, США, , 14:12 — REGNUM

К проекту фильма «Охотники за приведениями 2020» присоединились молодые актеры Селеста О’коннор (Selah And The Spades) и Логан Ким. Об этом 8 июля сообщил журнал Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1148472625443811328

Они составят компанию на съемочной площадке таким звёздам, как Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вулфард и МакКенна Грейс. Снимать картину будет режиссер Джейсон Райтман.

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Напомним, оригинальную картину «Охотники за приведениями» снял Айван Райтман — отец Джейсона Райтмана. Последний написал сценарий к будущей картине совместно с кинематографистом Гилом Кинаном («Полтергейст»).

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