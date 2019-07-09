Лос-Анджелес, США, , 14:26 — REGNUM

Американский актёр Тони Револори, сыгравший Флеша Томпсона в фильме «Человек-паук: Возвращение домой», узнал весь сюжет фильма «Мстители: Финал» раньше исполнителей главных ролей. Об этом портал Comicbook сообщил 8 июля.

«Возращение домой» и «Финал» снимались примерно в одно время. Для того, чтобы актёры нового фильма о Человеке-пауке могли правдоподобно сыграть в продолжении «Финала», им необходимо было узнать сюжет фильма. Тони Револори заявил, что он узнал итог битвы с Таносом за год до выхода «Финала» — раньше большинства исполнителей главных ролей в этом фильме.

Револори сказал, что узнать сюжет фильма раньше других «было здорово», но актёр не смог испытать тех же эмоций на премьере «Финала», что и другие зрители. Сообщается также, что в первоначальной версии «Возвращения домой» планировалось камео Сэма Уилсона (Сокола) в роли нового Капитана Америки.

Тони Револори наиболее известен по роли Зеро Мустафы в фильме «Отель «Гранд Будапешт». В кинофраншизе «Человек-паук» он исполняет роль Флеша Томпсона — одноклассника, постоянно задирающего главного героя. Несмотря на то, что в оригинальных комиксах Томпсон был школьным хулиганом и, впоследствии, носителем Венома, в картинах Джона Уоттса он является комическим персонажем.