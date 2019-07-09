Лос-Анджелес, США, , 13:37 — REGNUM

Канадский актер Райан Рейнольдс присоединился к новому проекту Netflix «Красное уведомление» («Red Notice»). Об этом 8 июля сообщил портал Deadline.

Издание также сообщило читателям, что проект этого высокобюджетного экшен-триллера потоковому сервису передала кинокомпания Universal Pictures. Ожидается, что производство картины начнется в 2020 году.

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Ранее в актерский состав картины вошли такие звезды, как Дуэйн Джонсон и Галь Гадот. СМИ сообщали, что гонорар Дуэйна Джонсона за участие в этом проекте может составить $20 млн.

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