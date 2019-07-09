Абуджа, , 13:31 — REGNUM

Нигерийский автор Лесли Ннека Арима получила премию Кейна за африканское литературное произведение за 2019 год, передает BBC Africa.

Победившая работа Аримы называлась «Skinned». В интервью журналистам она рассказала о своем произведении.

По ее словам, действия происходят в альтернативной Нигерии, где достигшим брачного возраста девушкам запрещали надевать одежду, если те не были замужем. Используя иносказание, автор говорит о том, как статус замужней женщины в нигерийском обществе полностью меняет отношение к ней, а также о том, что общество вынуждает выходить замуж каждую.

Сейчас Арима работает над романом.

«Африканская литература сегодня — диалог между нами. Я считаю особенно важным то, что мы обращаемся к африканской проблематике в наших произведениях», — заявила Арима журналисту ВВС, отвечая на вопрос о состоянии африканской литературы.

Она также отметила, что рассказы финалистов премии Кейна охватывали различные темы и были непохожи друг на друга, но тем не менее все они так или иначе касались Африки.

Премия Кейна за африканское литературное произведение ежегодно присуждается с 2000 года писателям из Африки за лучший рассказ на английском языке.