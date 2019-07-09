Ростов-на-Дону, , 12:36 — REGNUM

Коллективу Ростовского академического театра драмы имени Горького представлен главный режиссёр. Им стал Геннадий Шапошников, сообщили ИА REGNUM в театре.

«В моих планах — выстроить стратегию развития театра минимум на пять лет, и сделать это так, чтобы начатые проекты были приняты и поддержаны коллективом театра, и жили, вне зависимости от того, кто будет его возглавлять», — сказал новый главный режиссёр.

Напомним, в 2003 году Геннадий Шапошников начал работу художественным руководителем в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова. В Ростове-на-Дону он поставил спектакли «Тихий Дон», «Цыган», «Матерь человеческая» и другие.

По словам Шапошникова, ставку в донском театре драмы он будет делать на классическую драматургию и будет приглашать молодых режиссёров. Также он не исключил, что экспериментальная сцена театра станет площадкой для проведения творческих лабораторий.

В текущем году в Ростовском драмтеатре возобновится всероссийский театральный фестиваль «Русская комедия».

ИА REGNUMранее сообщало, что осенью 2017 года стало известно об уходе Александра Пудина с должности художественного руководителя драмтеатра. Творческий путь он продолжил в российской столице.

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