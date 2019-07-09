Судак, Крым, , 13:01 — REGNUM

В Крыму собрались более 400 художников, культурологов, арт-критиков и арт-менеджеров. О начале работы девятой творческой смены международного форума деятелей культуры и искусства «Таврида 5.0» сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе форума 9 июля.

IОткрытие девятой смены «Таврида 5.0» Пресс-служба форума «Таврида 5.0»

Участники девятой смены «Таврида 5.0» Пресс-служба форума «Таврида 5.0»

8 июля началась смена «Контемпорари-арт». Участники смогут получить знания по восьми творческим направлениям: «Теория и арт-критика», «Нецифровые медиа. Британская высшая школа дизайна», «Фотошкола Таврида», Нецифировые медиа РОСИЗО-ГЦСИ», «Цифровые медиа. Мультимедиа-арт», «Стрит-арт. 6 кейсов», «Современная реставрация», «Кураторство и продюсирование творческих проектов». Во время прохождения этих образовательных блоков желающие смогут посетить лекции, семинары и мастер-классы, посвященные изучению культуры и личностному росту. Завершится смена творческим перфомансом, а самые активные представители смены могут рассчитывать на денежные гранты для реализации собственных проектов.

Эксперт смены, художница Елена Ковылина, на торжественном открытии зачитала участникам письмо Владимира Путина. В нем президент отмечает, что «Таврида» стала востребованной площадкой для взаимодействия творческой молодежи. Сама Ковылина добавила, что в современном искусстве наступило время осознанного действия.

«Художник обязан продумывать полный цикл предпринимаемого действия от замысла до внешних последствий».

Торжественное открытие девятой смены «Таврида 5.0» Пресс-служба форума «Таврида 5.0»

На предыдущей восьмой смены «Тавриды», посвященной народной культуре, молодым хореографам, вокалистам и музыкантам раздали 9 млн рублей на развитие своих проектов.

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Форум «Таврида 5.0» проводится уже в пятый раз. В 2019 году на протяжении трех этапов с 11 мая по 5 октября молодые деятели культуры и искусства примут участие в серии творческих смен, посвященных литературе, драматургии, хореографии, изобразительному искусству, медиа и другим проявлениям современных творческих дисциплин.

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