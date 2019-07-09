Судак, Крым, 9 июля 2019, 13:01 — REGNUM

В Крыму собрались более 400 художников, культурологов, арт-критиков и арт-менеджеров. О начале работы девятой творческой смены международного форума деятелей культуры и искусства «Таврида 5.0» сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе форума 9 июля.

IОткрытие девятой смены «Таврида 5.0»
IОткрытие девятой смены «Таврида 5.0»
Пресс-служба форума «Таврида 5.0»
Участники девятой смены «Таврида 5.0»
Участники девятой смены «Таврида 5.0»
Пресс-служба форума «Таврида 5.0»

8 июля началась смена «Контемпорари-арт». Участники смогут получить знания по восьми творческим направлениям: «Теория и арт-критика», «Нецифровые медиа. Британская высшая школа дизайна», «Фотошкола Таврида», Нецифировые медиа РОСИЗО-ГЦСИ», «Цифровые медиа. Мультимедиа-арт», «Стрит-арт. 6 кейсов», «Современная реставрация», «Кураторство и продюсирование творческих проектов». Во время прохождения этих образовательных блоков желающие смогут посетить лекции, семинары и мастер-классы, посвященные изучению культуры и личностному росту. Завершится смена творческим перфомансом, а самые активные представители смены могут рассчитывать на денежные гранты для реализации собственных проектов.

Эксперт смены, художница Елена Ковылина, на торжественном открытии зачитала участникам письмо Владимира Путина. В нем президент отмечает, что «Таврида» стала востребованной площадкой для взаимодействия творческой молодежи. Сама Ковылина добавила, что в современном искусстве наступило время осознанного действия.

«Художник обязан продумывать полный цикл предпринимаемого действия от замысла до внешних последствий».

Торжественное открытие девятой смены «Таврида 5.0»
Торжественное открытие девятой смены «Таврида 5.0»
Пресс-служба форума «Таврида 5.0»

На предыдущей восьмой смены «Тавриды», посвященной народной культуре, молодым хореографам, вокалистам и музыкантам раздали 9 млн рублей на развитие своих проектов.

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Форум «Таврида 5.0» проводится уже в пятый раз. В 2019 году на протяжении трех этапов с 11 мая по 5 октября молодые деятели культуры и искусства примут участие в серии творческих смен, посвященных литературе, драматургии, хореографии, изобразительному искусству, медиа и другим проявлениям современных творческих дисциплин.

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