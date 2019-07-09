Сакраменто, США, , 11:53 — REGNUM

Актер Йонас Суотамо назвал будущий фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» интригующим. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter 7 июля.

Международный кинопортал IMDb в своем блоге в Twitter опубликовал опрос, призывающий читателей делиться воспоминаниями о самых неожиданных поворотах в фильмах, которые они могут вспомнить. В ответ на это исполнитель роли пришельца Чубакки в новой трилогии «Звездные войны» Йонас Суотамо написал, что одним таким моментом является весь его следующий фильм.

https://twitter.com/JoonasSuotamo/status/1147948582558982144

Йонас Суотамо заменил прошлого исполнителя роли Чубакки, Питера Мейхью, когда у того начались проблемы со здоровьем — в четырех последних фильмах саги Мейхью консультировал Суотамо. После смерти Мейхью в апреле 2019 года, Йонас стал единственным актером, играющим Чубакку — одного из главных героев франшизы «Звездные войны». До актерской карьеры Суотамо был баскетболистом, играя за финский профессиональный баскетбольный клуб Эспоо.

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» станет девятым эпизодом франшизы и закончит трилогию режиссера Дж. Дж. Абрамса. Съемки фильма завершились в феврале 2019 года, а премьера картины назначена на 19 декабря 2019 года.

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