Вашингтон, , 10:39 — REGNUM

Часть поклонников творчества студии Walt Disney взбунтовалась против назначения на роль русалочки Ариэль афроамериканки Холли Бэйли, пишет газета Heute 9 июля.

Пользователи Twitter публикуют сообщения против выбора продюсера и режиссера под хэштегом #notmyariel (не моя Ариэль).

«Поправьте меня, если я не права. Но разве Ариэль физиологически может быть смуглой? Она живет под водой — так как же солнце могло на нее воздействовать, чтобы выработался меланин? Никто об этом не подумал?», — написала пользователь @mekurrr.

«Нет. Просто нет. Спасибо, что уничтожили мою любимую принцессу», — пишет @raaycc.

Режиссер картины Роб Маршалл не понимает причин такой критики.

«Холли привносит редкое сочетание ума, сердца, юности, невинности, содержательности и великолепного голоса — всех тех качеств, которые составляют эту культовую роль», — сказал он в интервью Variety.

Как сообщало ИА REGNUM, о выборе актрисы на главную роль было объявлено в начале июля. До этого певица Бэйли исполняла лишь эпизодические роли в нескольких телевизионных проектах.

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