Бразилиа, , 10:43 — REGNUM

В сети набирают популярность работы интернет-художницы Каролины Оливейры, которая рисует знаменитые сцены из сериала «Игра Престолов» в стиле аниме. Последняя работа девушки-иллюстратора появилась в её Instagram-аккаунте 8 июля.

Последний рисунок Оливейры посвящён сцене из первого сезона сериала, в которой Эддард Старк отказывается от титула десницы короля из-за желания Роберта Баратеона убить Дейенерис Таргариен.

https://www.instagram.com/p/BzocJxBgw3q/

Художница также переносит в аниме-стилистику и другие популярные сцены из «Игры Престолов». Так, в её творчестве не обошлось без знаменитого «Зима близко» в исполнении Джона Сноу.

https://www.instagram.com/p/BxIbaaglOsw/

Или сцена, в которой Серсея Ланнистер говорит своему отцу «Твоё наследие — ложь».

https://www.instagram.com/p/ByVZh9mA5-X/

Не только Каролина Оливейра посвящает своё творчество популярному сериалу. Ранее сыктывкарский художник Прокопий Уляшов нарисовал серию артов, в которых персонажи из проектов компании «Союзмультфильм» становились героями «Игры Престолов». Представители «Союзмультфильма» тепло встретили инициативу художника и назвали его работы «талантливыми».

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