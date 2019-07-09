Вашингтон, , 10:20 — REGNUM

Режиссер Джереми Гарелик («Жизнь в деталях», «Бунтари») снимет ремейк комедии 1989 года «Смотрите, кто заговорил». Подробности перезагрузки опубликовало издание Deadline 8 июля.

Новый фильм будет спродюсерован Адамом Филдсом («Донни Дарко», «Тихая гавань»). Вместе Филдс и Гарелик уже работали над комедией «Шериф на прокат» (2015). Производством займется кинокомпания Screen Gems — дочерняя компания студии Sony Pictures.

Режиссер сейчас работает над сценарием будущего фильма и отмечает, что он бы хотел разнообразить актерский состав проекта. При этом Гарелик пока не уверен, что наверняка знает, каким ремейк может получиться для современного мира, однако в поиске идей кинематографисту помогает личный опыт общения с собственными детьми — у него их четверо.

Режиссер добавил, что оригинальный фильм, снятый Эми Хекерлинг, действительно, по его мнению, получился хорошим, за счет отличного сценария и химии между двумя главными актерами — Джоном Траволтой и Элли Керсти.

Комедия «Смотрите, кто заговорил» была выпущена в 1989 году. При бюджете в 7,5 млн долларов картина собрала 300 млн долларов по всему миру. По сюжету молодая женщина Молли рожает ребенка, когда ее бросает молодой человек. Однако у нее практически сразу появляется новый ухажер — Джеймс, с которым она погружается в родительство. Отличительной особенностью фильма стало озвучивание мыслей младенца — детская логика комично дополнялась репликами в исполнении Брюса Уиллиса.

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