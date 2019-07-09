Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM

Певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева. Об этом исполнительница написала 8 июля в соцсети Instagram.

https://www.instagram.com/p/BzqM6Ubiu6R/

Кошелева пояснила, что музыка стала мешать её учебе на дизайнера, и она в итоге решила выбрать второе. Певица поблагодарила Максима Фадеева и назвала его «гениальным человеком и учителем». Она также отметила, что знакомство с ним «перевернуло» её жизнь.

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Напомним, первый сезон телешоу «Песни» закончился в мае 2018 года. В финале конкурса победил исполнитель Terry, выступавший за команду Black Star. Кристина Кошелева была в команде MALFA.

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