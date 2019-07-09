Великий Новгород, 9 июля 2019, 09:54 — REGNUM
Вновь созданный попечительский совет Новгородского государственный объединённого музея-заповедника возглавил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона, комментируя итоги встреч губернатора региона Андрея Никитина с министром.
Новгородский губернатор отметил, что ранее у Новгородского музея не было попечительского совета. Персональный его состав «определится позже», но, по словам Никитина, в него войдут «достойные люди, благодаря которым музей-заповедник сможет быстрее реализовывать свои проекты».
По словам генерального директора музея-заповедника Натальи Григорьевой, сотрудники учреждения уже начали разработку предложений для попечительского совета, в числе которых — межмузейные выставки, реставрация музейных ценностей, икон, новые мультимедийные проекты.
Новгородский музей-заповедник — один из старейших и крупнейших музеев России. Музей представляет собой уникальный источник информации о средневековой Руси. Датой его основания считается 1865 год, когда при Новгородском губернском статистическом комитете был создан Музей древностей. Общая площадь территории объединения — 69,1 га, в том числе головного музея — 61,1 га. На балансе Новгородского музея-заповедника — 113 зданий и сооружений, большинство из которых являются памятниками архитектуры и культуры. 16 архитектурных памятников музея имеют монументальную живопись