Великий Новгород, , 09:54 — REGNUM

Вновь созданный попечительский совет Новгородского государственный объединённого музея-заповедника возглавил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона, комментируя итоги встреч губернатора региона Андрея Никитина с министром.

Новгородский губернатор отметил, что ранее у Новгородского музея не было попечительского совета. Персональный его состав «определится позже», но, по словам Никитина, в него войдут «достойные люди, благодаря которым музей-заповедник сможет быстрее реализовывать свои проекты».

По словам генерального директора музея-заповедника Натальи Григорьевой, сотрудники учреждения уже начали разработку предложений для попечительского совета, в числе которых — межмузейные выставки, реставрация музейных ценностей, икон, новые мультимедийные проекты.