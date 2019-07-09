Екатеринбург, , 09:22 — REGNUM

Работа екатеринбуржского уличного художника Тимофея Ради «Все это не сон» вошла в лонг-лист премии Кандинского. Об этом 8 июля сообщил сайт канала «Екатеринбург-ТВ».

Тимофей Радя выполнил эту инсталляцию в рамках фестиваля «Арт-Овраг», котрый проходил в городе Выкса. Издание отмечает, что за премию в номинации «Молодой художник» будут бороться ещё девять художников.

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«Все это не сон» — световая инсталляция. Она представляет собой фразу, составленную из светящихся букв, расположенных среди деревьев городского лесопарка. Премия Кандинского — российская ежегодная национальная премия в области современного искусства.

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