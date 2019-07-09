Санкт-Петербург, , 09:15 — REGNUM

9 июля в Концертном зале Мариинского театра состоится российская премьера оперы современного британского композитора Джорджа Бенджамина «Уроки любви и жестокости». Эта постановка — совместный проект Королевского оперного театра Ковент-Гарден, Гамбургского оперного театра, Лионской оперы, Лирической оперы Чикаго, театра Лисео в Барселоне и театра Реал в Мадриде. Она пройдет в рамках XXVII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». Музыкальный руководителем и дирижером Лондонского камерного оркестра и приглашенных солистов спектакля выступит Оливер Зеффман. В основе либретто оперы, написанной в 2018 году, драма английского поэта Кристофера Марло, повествующая об интригах и борьбе за влиянии при дворе Эдуарда II. В главных партиях Марк Стоун, Сюзанна Харрелл, Росс Рамгобин, Тоби Спенс и другие.

Российские поклонники современной оперы уже знакомы с творчеством Джорджа Бенджамина. В 2017 году в Большом и Мариинском театрах была представлена опера «Написано на коже».