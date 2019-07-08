Юрмала, Латвия, , 23:03 — REGNUM

Алла Пугачева рассказала своей коллеге Лайме Вайкуле о том, что она подарила одну из своих песен музыканту Сергею Шнурову. Видео беседы певица опубликовала 8 июля на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BzoFkhAHSQn/

Вайкуле в какой-то момент спросила Пугачеву о том, почему она не сполняет «смешную песню про мужиков». Певица ответила на это, что она не осмелилась её исполнять и подарила композицию лидеру группы «Ленинград». «Ждите, — сказала Пугачева, — у них это получится гениально». Она также добавила, что песню можно будет слышать уже в декабре 2019 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Сергей Шнуров станет новым ведущим новой версии телешоу «Форт Боярд». Сейчас его снимают во Франции.

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