Москва, 8 июля 2019, 22:40 — REGNUM
Опубликован новый трейлер предстоящего фильма «Малефисента: Владычица тьмы». Ролик был выложен 8 июля на YouTube-канале Disney Россия.
Видео раскрывает детали сюжета предстоящей картины. На этот раз Малефисента, желая защитить Аврору, решит оградить её от любви. Фея считает, что это чувство приносит лишь страдания. К чему все это приведет, зрители смогут узнать 17 октября 2019 года, когда фильм выйдет на экраны российских кинотеатров.
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Напомним, премьера оригинального фильма «Малефисента» состоялась в мае 2014 года. При бюджете $200 млн картина смогла собрать в мировом прокате более $758 млн.
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