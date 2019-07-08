Москва, , 22:40 — REGNUM

Опубликован новый трейлер предстоящего фильма «Малефисента: Владычица тьмы». Ролик был выложен 8 июля на YouTube-канале Disney Россия.

Видео раскрывает детали сюжета предстоящей картины. На этот раз Малефисента, желая защитить Аврору, решит оградить её от любви. Фея считает, что это чувство приносит лишь страдания. К чему все это приведет, зрители смогут узнать 17 октября 2019 года, когда фильм выйдет на экраны российских кинотеатров.

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Напомним, премьера оригинального фильма «Малефисента» состоялась в мае 2014 года. При бюджете $200 млн картина смогла собрать в мировом прокате более $758 млн.

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