Москва, 8 июля 2019, 20:43 — REGNUM
В понедельник, 8 июля прошла церемония награждения лауреатов открытого общероссийского конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления духовно-просветительского центра святого равноапостольного великого князя Владимира — Патриаршего подворья в Тушине города Москвы.
В мероприятии приняли участие вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун, представители федеральных органов государственной власти, иерархи Русской православной церкви, искусствоведы, художники и архитекторы.
К участникам мероприятия обратился со вступительным словом Леонид Федун.
Лауреатами конкурса стали:
1-е место — Александр Корноухов
2-е место — Анатолий Гончаренко
3-е место — Алина Баталина
«Специальная премия» — Кэти Меладзе
Организатором конкурса выступил ООО «Стадион «Спартак».