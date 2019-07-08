Москва, , 20:29 — REGNUM

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров будет ведущим новой версии популярного телешоу «Форт Боярд». Об этом 8 июля сообщил РБК.

Издание пишет, что съёмки шоу сейчас проходят во Франции, в качестве участников выступили такие известные представители российских кино, музыки и шоу-бизнеса, как Роза Сябитова, Анна Седокова, Екатерина Волкова, Егор Дружинин, Эвелина Блёданс, Сергей Светлаков, Виктория Боня и другие. Таким образом, Сергей Шнуров попробует себя в роли, которую до него исполнили Николай Валуев, Сергей Брилев, Леонид Парфенов и Леонид Ярмольник.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что группа «Ленинград» 14 июня 2019 года даст концерт в Москве в рамках прощального тура. В мае 2019 года Сергей Шнуров в интервью журналистам сообщил, что он точно не знает, чем будет заниматься после роспуска группы.

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